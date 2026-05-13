Molesta due cameriere nel pub: 36enne a processo

L’uomo, impiegato come tuttofare nel locale, è accusato di aver palpeggiato due dipendenti durante i turni di lavoro

Andrà a processo un 36enne di origine nigeriana accusato di violenza sessuale nei confronti di due cameriere di un pub-ristorante della zona Marecchia a Rimini, dove lavorava come tuttofare. Lo ha deciso il gup Raffaella Ceccarelli al termine dell’udienza preliminare: la prima udienza è fissata per inizio giugno.

Secondo la Procura, l’uomo avrebbe molestato due colleghe nell’arco di pochi giorni, nel settembre scorso. In un caso avrebbe bloccato una cameriera all’uscita del bagno, palpeggiandola e tentando di spingerla contro il muro. La donna riuscì a liberarsi reagendo e allontanandolo.

Pochi giorni dopo, sempre durante il lavoro, avrebbe molestato una seconda cameriera, che reagì schiaffeggiandogli la mano e lanciandogli addosso un secchio d’acqua.

Le due donne hanno poi sporto denuncia, facendo scattare le indagini della Squadra Mobile.