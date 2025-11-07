Molestie sulla nipote 15enne, condannato a 2 anni

La 15enne, dopo la denuncia, aveva ribadito le accuse in incidente probatorio

Un 52enne originario dell'Ecuador è stato condannato, con rito abbreviato, a due anni di reclusione: era a processo per violenza sessuale sulla nipote acquisita 15enne, a seguito di fatti avvenuti nel 2023 in un comune del Riminese. In un pomeriggio di gennaio, la ragazzina era ospite in casa della zia e qui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, erano avvenute le molestie, con un approccio esplicito dell'uomo, cognato della zia. La 15enne si era inizialmente scostata da lui, infastidita, poi si era alzata ed era andata via, raccontando tutto ai genitori. Era stata così presentata denuncia. L'indagato, difeso dall'avvocata Sonia Raimondi, era stato interrogato dai carabinieri e si era detto innocente, mentre la 15enne sentita in incidente probatorio aveva ribadito le accuse.