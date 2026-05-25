Mondaino, il nuovo sindaco è Amerigo Ottaviani

Affluenza al 54,17% nel piccolo borgo della Valconca

Amerigo Ottaviani è il nuovo sindaco di Mondaino. La lista Mondaino Comune, unica in corsa, ha superato il quorum con 578 votanti su 1.067 aventi diritto (affluenza al 54,17%), permettendo l’elezione del nuovo primo cittadino. Le schede nulle sono state 19, le bianche 21.

Ottaviani raccoglie così il testimone dopo il commissariamento disposto lo scorso febbraio, seguito alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali. In questi mesi l’ente era stato guidato dal viceprefetto aggiunto Enrico Dinunzio, nominato commissario prefettizio.

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