Mondaino saluta l’estate con la 2ª Camminata tra colline e natura

Domenica 28 settembre un percorso di 7 km tra Romagna e Marche con ristoro, musica e festa in Piazza Maggiore



L'Associazione Turistica Pro Loco di Mondaino comunica che è tutto pronto per la 2^ edizione della Camminata di fine estate del 28 settembre, il nuovo gruppo di lavoro formato da tanti giovani sta lavorando con rinnovato entusiasmo, per accogliere i tanti visitatori.

La Camminata di Fine Estate è l'occasione perfetta per godere degli ultimi raggi di sole e delle scampagnate prima che l'inverno bussi alle porte. È una giornata speciale per immergersi nel verde del territorio mondainese, circondati dai colori caldi della stagione che si avvia al termine.



Il percorso, di media difficoltà, invita tutti a rilassarsi e respirare aria pura. Si consiglia di indossare abiti comodi per godere appieno dell’esperienza. Lungo il cammino, ci sarà una piacevole pausa per ammirare il paesaggio e ristorarsi con uno spuntino rigenerante, perfetto per ricaricare le energie.



La camminata terminerà in Piazza Maggiore, dove ad attendere i partecipanti ci sarà musica e un’atmosfera di festa e divertimento, aperta anche ai più piccini, per concludere la giornata in allegria e momenti di condivisione per tutta la famiglia.



A tutti i partecipanti verrà donato un gadget offerto dalla Pro Loco di Mondaino.

Info: Il percorso si svilupperà tra le verdi colline del territorio di Mondaino e delle zone limitrofe, attraverseremo alcuni comuni della Romagna e delle vicine Marche, ritornando nella magica piazza circolare di Mondaino.



7.25km Distanza

348m Ascesa totale

347m Discesa totale



Evento aperto a tutti

Quota d’iscrizione: 15€ Adulti, 5€ Bambini (fino 10 anni compresi)

Programma e percorso.



Ore 8:30 Ritrovo e iscrizione in Piazza Maggiore

Ore 9:00 Partenza da Piazza Maggiore

Ore 11:00 Piccolo ristoro a metà percorso

Ore 13:00 Arrivo e pranzo in Piazza maggiore, “Da magnè e da beva” con musica di sottofondo



Per informazioni:

Pro Loco di Mondaino

tel. e fax 0541-869046 - cell. 393-3604498

mail: [email protected]



Amministrazione Comunale di Mondaino

tel. 0541.981674 - www.mondaino.com

https://www.mondainoeventi.it/it/camminata-fine-estate.php