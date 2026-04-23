Mondaino, torna la Camminata di Primavera il 25 aprile
La 24ª edizione, organizzata dalla Pro Loco con un nuovo gruppo di giovani volontari, propone un percorso nella natura con ristoro finale e una piantina in omaggio ai partecipanti
L'Associazione Turistica Pro Loco di Mondaino comunica che la 24^ edizione della Camminata di Primavera si terrà regolarmente il 25 aprile, il nuovo gruppo di lavoro formato da tanti giovani sta lavorando con rinnovato entusiasmo, per accogliere tanti visitatori.
La Camminata di Primavera è un’occasione per trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura del territorio mondainese. L’itinerario prevede un percorso di media difficoltà.
Si consiglia di indossare indumenti idonei ad una escursione.
Lungo il percorso è prevista una pausa durante la quale si potrà godere del paesaggio, respirare aria buona e recuperare energie attraverso uno spuntino composto anche da alimenti utili per il recupero fisico.
Si ripartirà poi verso la meta (Ex Convento delle Clarisse-Contrada Borgo), per godere di un meritato ristoro con menù a sorpresa, preparato dalla Pro loco.
A tutti i partecipanti verrà donata una piantina primaverile offerta dall’azienda Anthea Rimini.