Mondaino, un viaggio alla scoperta del mondo della fisarmonica

A teatro con l'artista slovena Neja Tomšič

L’artista slovena Neja Tomšič torna a "L'arboreto - Teatro Dimora" di Mondaino per riprendere la sua ricerca intorno al mondo della fisarmonica a partire dall'archivio della Fabbrica Galanti in cui si era imbattuta durante la sua prima permanenza a Mondaino per il progetto europeo Stronger Peripheries.

Con il progetto di ricerca The History of Accordions, Neja registrerà interviste e video per testimoniare il periodo in cui l’intero paese viveva al ritmo della fisarmonica, cercando connessioni con la storia dello strumento in Slovenia. Intrecciando interviste, materiali d’archivio e video Neja indagherà la fisarmonica non solo come strumento musicale ma anche e soprattutto come elemento di connessione sociale: esportate negli Stati Uniti, le fisarmoniche si fecero tramite di usi e costumi che influenzarono la vita di altri popoli contribuendo alla costruzione della loro identità nazionale.

A Mondaino Neja entrerà in contatto con la comunità locale per arricchire la ricerca di testimonianze vive e delineare con dovizia di particolari la storia di uno strumento tanto importante per la storia della cultura e della società del territorio.

Il progetto di ricerca si inserisce in un programma biennale di residenze che vede riprendere la collaborazione tra L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e Bunker, ente di produzione teatrale sloveno, già iniziata in occasione del progetto europeo "Stronger Peripheries - A Southern Coalition" (2020-2024). Il progetto porterà Neja di nuovo a Mondaino nel 2026.