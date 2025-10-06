Mondiale di F1 2025: duello in casa McLaren

MotoGP: Márquez è campione. In F1, sfida tra Piastri e Norris. Lottomatica analizza le scommesse sui top del motorsport 2025.

Rush finale di stagione per il motorsport 2025: se la MotoGp ha già incoronato campione del mondo Marc Márquez, in Formula 1 è duello tra il duo McLaren Piastri-Norris per il titolo. Proprio sui motori si concentra l’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le giocate online sui vincitori delle categorie regine di automobilismo e motociclismo.

In Formula 1, Oscar Piastri, leader attuale della classifica iridata, è davanti a tutti anche nelle scommesse con il 26,7% delle puntate, ma il compagno di box Lando Norris resta a un’incollatura, sia nel ranking (25 punti), sia nel borsino previsionale (26%).

Ha deluso il neo ferrarista Lewis Hamilton, su cui tifosi e appassionati puntavano forte (18,9%), mentre è sottostimato Max Verstappen (appena l’11% delle scommesse sono sull’olandese), che invece riesce a essere ultra competitivo nonostante una monoposto inferiore. Meglio di lui, di poco, fa l’altro ferrarista Charles Leclerc (11,4%), anch’egli alle prese con un Cavallino poco rampante che non asseconda le sue abilità di guida.

Per il prossimo Gran premio, in programma a Singapore, si punta forte su Norris, trionfatore l’anno scorso, in chiave vincente (93,5%), con qualche residua scommessa su Verstappen (4%), che invece a Marina Bay non ha mai tagliato per primo il traguardo. Attirano timide puntate Sainz (1,5%), vincitore nel 2023 con la Ferrari e oggi al volante di una Williams competitiva, e Leclerc (1%).

Marc Márquez non ha rivali nelle scommesse MotoGp 2025

Dalle quattro alle due ruote. In MotoGp, fin dall’annuncio dell’approdo sulla Ducati ufficiale di Marc Márquez, in molti vaticinavano un ritorno in vetta dello spagnolo, frenato da tanti infortuni e da una Honda in crisi nelle ultime stagioni. I test invernali e le prime gare hanno confermato che quest’anno non ci sarebbe stata partita e, in effetti, a Motegi l’iberico ha messo il sigillo a una stagione dominata. MM93 ha messo in bacheca il suo settimo titolo iridato nella classe regina, il nono complessivo nel Motomondiale, eguagliando, così, Valentino Rossi e diventando il primo nella storia a riuscire a conquistare la classifica piloti a oltre cinque anni di distanza dal precedente trionfo.



Buon fiuto, in questo caso, da parte della platea online, il 76,9% della quale ha puntato sullo spagnolo della Ducati per la vittoria finale, riservando qualche scommessa per il compagno di team Bagnaia (13%), due volte iridato, in difficoltà però quest’anno a causa di uno scarso feeling con la moto. Non è andata bene neppure al 2,7% di utenti che hanno puntato su Jorge Martín, campione in carica, complice l’infortunio che ha costretto lo spagnolo dell’Aprilia a saltare le prime gare, togliendolo di fatto subito dai giochi.



In coda alla griglia previsionale si segnalano puntate centellinate sui vari Di Giannantonio, Alex Márquez, Acosta e Bezzecchi, mentre finiscono nella voce Altro (2,2%), tra gli altri, Morbidelli, Bastianini e Viñales.

Le scommesse sul mondiale di Moto2

L’indagine dell’Osservatorio propone un focus anche sulla Moto2 dove, a cinque gare dalla fine, è tutto ancora aperto. A contendersi il titolo sono Diogo Moreira e Manuel González, separati in classifica da 34 punti dopo Motegi. Tappa in Giappone favorevole al brasiliano del team Italtrans, che ha rosicchiato cinque punti allo spagnolo, giù dal podio dall’Ungheria.



Solo 15° sul tracciato nipponico Arón Canet, ora a -39 dalla vetta e apparentemente tagliato fuori dalla lotta iridata. Per gli scommettitori era lui il favorito per la vittoria del Mondiale 2025 di Moto2: sullo spagnolo del team Fantic Racing ha puntato il 39,1%. Nel duello tra Moreira e González, a spuntarla nei pronostici è lo spagnolo, attuale capoclassifica, che attrae più del doppio dei consensi del rivale (32,3% contro 14,3%).



In un campionato dove, in passato, non sono mancate le sorprese e la bagarre per lo scettro, si segnala una certa frammentazione nelle retrovie della griglia previsionale, con giocate anche su Celestino Vietti (6,4%) e sull’inglese Jake Dixon (4,9%). Più timidi i consensi per il campione della Moto3 2024 David Alonso e su Barry Baltus (1,5%). Colpisce la scarsa fiducia sul rookie spagnolo Daniel Holgado, due vittorie e un podio nelle ultime tre gare, protagonista l’anno scorso come contender di Alonso nella quarta di litro e, al pari del colombiano, salito di categoria con CFMoto Aspar.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/f1-motomondiale-2025