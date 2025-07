Mondiale per Club, agli ottavi sarà Real Madrid-Juventus

Buonfiglio nuovo presidente del Coni

Il Real Madrid si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per Club battendo nettamente il Salisburgo per 3-0 a Filadelfia. Grazie a questo successo, i blancos hanno chiuso al primo posto il Gruppo H e affronteranno la Juventus nel prossimo turno, in programma martedì a Miami.

I bianconeri hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi come secondi del Gruppo G, alle spalle della formazione inglese che ha dominato il girone.

Intanto, sul fronte istituzionale dello sport italiano, Luciano Buonfiglio è stato eletto nuovo presidente del Coni. Il dirigente, già presidente della Federazione Canoa e Kayak, ha ottenuto 47 voti al primo scrutinio, superando lo sfidante Luca Pancalli, fermo a 34 preferenze. Servivano 41 voti per la maggioranza.

Buonfiglio guiderà il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il quadriennio 2025-2028. Succede a Giovanni Malagò, che lascia la presidenza dopo dodici anni di mandato.