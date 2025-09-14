Mondiali di atletica a Tokyo: Jacobs e Dosso inseguono la finale nei 100, debutta Tamberi

Giornata intensa per gli azzurri: in pista anche Sabbatini e Zenoni nelle semifinali, Arese e Riva avanti nei 1.500

Proseguono i Mondiali di atletica leggera a Tokyo, dove l’Italia si prepara a vivere un’altra giornata ricca di emozioni. Dopo i successi della vigilia, Marcell Jacobs e Zaynab Dosso tornano in pista con l’obiettivo di conquistare la finale dei 100 metri. Occhi puntati anche su Gianmarco Tamberi, che fa il suo esordio nelle qualificazioni del salto in alto, disciplina che lo ha reso campione olimpico.

In programma le semifinali dei 1.500 metri, dove Pietro Arese e Federico Riva hanno staccato il pass dopo una prova convincente. Impegnate nelle semifinali di giornata anche Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, chiamate a difendere i colori azzurri sul mezzofondo.

Una giornata dunque intensa per la squadra italiana, che sogna nuove finali e risultati di prestigio nella cornice mondiale di Tokyo.