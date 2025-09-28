Mondiali di ciclismo: Pogacar fa il bis a Kigali dopo 66 km di fuga solitaria

Lo sloveno ha acceso la corsa già a 105 km dal traguardo, scattando sul Mont Kigali in compagnia del messicano Isaac Del Toro

Un’impresa d’altri tempi chiude i Mondiali di ciclismo su strada 2025 a Kigali. Tadej Pogacar conquista il suo secondo titolo mondiale consecutivo, replicando il trionfo dello scorso anno con una cavalcata spettacolare.

Lo sloveno ha acceso la corsa già a 105 km dal traguardo, scattando sul Mont Kigali in compagnia del messicano Isaac Del Toro. La coppia ha collaborato fino a 67 km dall’arrivo, quando Pogacar ha piazzato l’allungo decisivo, lasciando l’avversario e lanciandosi in una fuga solitaria di 66 km.

Dietro, Remco Evenepoel — già oro nella cronometro e a caccia di una storica doppietta — ha tentato l’inseguimento, senza però riuscire a colmare il margine. Lo sloveno ha gestito con autorità il vantaggio, chiudendo con circa un minuto e mezzo di margine sul belga.

Il bronzo è andato all’irlandese Ben Healy, bravo a staccare negli ultimi chilometri il danese Skjelmose.

Con questo successo, Pogacar si conferma dominatore assoluto della scena mondiale, capace di trasformare in leggenda un Mondiale durissimo sulle colline ruandesi.