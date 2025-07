Mondiali di Nuoto: Italia d’Argento nella 4x100 Stile Libero

Gli Azzurri confermano la loro forza a livello mondiale salendo ancora una volta sul podio

Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4x100 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Il quartetto azzurro composto da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha sfoderato una prestazione di altissimo livello, conquistando il secondo gradino del podio dietro a una fortissima Australia, che ha ottenuto l’oro. Terzo posto per gli Stati Uniti, che si devono accontentare del bronzo.

La squadra italiana si conferma così tra le potenze mondiali della velocità in vasca, con una prova compatta e di grande carattere. Per gli Azzurri, si tratta di un’importante conferma a livello iridato, dopo i risultati già ottenuti negli anni scorsi.

Una medaglia che dà fiducia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali e che premia il lavoro del team azzurro, sempre più competitivo nelle gare veloci.