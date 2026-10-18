Mondiali di Sup, Lisa Venturelli è d’argento: seconda al mondo tra le junior
La riminese di Bellaria Igea Marina conquista il podio nella long distance su 64 partecipanti. Per lei anche due sesti posti nello sprint e nella technical race
Grande risultato per Lisa Venturelli, atleta di Bellaria Igea Marina, ai Campionati del Mondo di Stand Up Paddle 2026, disputati a Sabaudia dal 14 al 18 ottobre. La giovane romagnola ha conquistato la medaglia d’argento nella long distance junior, chiudendo al secondo posto in una gara che ha visto al via 64 atlete provenienti da tutto il mondo.
Un risultato di prestigio per Venturelli, che ha completato la rassegna iridata con altri due piazzamenti di rilievo: il sesto posto nella technical race e il sesto nello sprint race.
Nel percorso sportivo dell'atleta un ruolo è svolto anche dalla preparazione nutrizionale: Lisa è seguita dal nutrizionista sportivo riminese Samuele Valentini, esperto di performance sportiva.
Tre prove ad alto livello che confermano il valore della giovane romagnola in una competizione internazionale di primo piano, portando Bellaria Igea Marina sul podio mondiale del Sup.