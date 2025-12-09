Monica Guerritore alla pre-apertura di "Luoghi dell'Anima": "Tonino Guerra una persona eccezionale"

Intervista all'attrice e regista Monica Guerritore protagonista martedì 9 dicembre al Cinema Fulgor di Rimini

Dal 10 al 14 dicembre 2025 torna Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival, sull’intreccio tra cinema, paesaggio e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra: Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Un festival che nasce dal desiderio di raccontare il mondo attraverso lo sguardo dell’anima, quel modo di osservare la realtà che Tonino Guerra ha trasmesso attraverso la bellezza dei luoghi e la memoria delle persone.

La sesta edizione sarà inaugurata il 9 dicembre con un evento speciale di preapertura che vedrà protagonista Monica Guerritore, alle 21.00 al Cinema Fulgor di Rimini per un incontro pubblico e il riconoscimento del Premio Speciale Luoghi dell’Anima cui seguirà la proiezione di Anna film che la vede per la prima volta dietro la macchina da presa e da lei interpretato. L’opera, presentata alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, racconta la storia di Anna Magnani, soffermandosi in particolare sulla notte del 21 marzo 1956, quando l’attrice vinse l’Oscar per La rosa tatuata.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Monica Guerritore

Questo appuntamento aprirà cinque giornate di incontri, proiezioni e masterclass dedicate al cinema declinato nella sua capacità di restituire profondità e senso al rapporto tra l’uomo e il territorio.

"Ho conosciuto Tonino Guerra" racconta Monica Guerritore "era una persona eccezionale. Sono legatissima a lui così come sono legata a Fellini"