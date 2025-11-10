Monica Guerritore racconta Anna Magnani al Cinepalace di Riccione

La regista e attrice incontra il pubblico prima della proiezione del film “Anna”

Al Cinepalace Giometti di Riccione, giovedì 13 novembre, ore 21, per la rassegna Riccione cinema d'autore, Monica Guerritore, regista e attrice del film "Anna", incontra il pubblico in sala prima della proiezione.

"Quello che ho voluto raccontare con ANNA" dice l'attrice "è la vita che c'è stata dietro di lei, quello che non si vede, oltre le capacità artistiche e le donne che ha interpretato: una vita complessa, grandi gioie ma anche grandi difficoltà. E un grande amore: pur avendo io interpretato tanti amori, è stato un grande onore rappresentarne uno così potente! "

Un film poetico, romantico, nostalgico che Monica Guerritore dirige e interpreta, restituendo, con il linguaggio del cinema e una costruzione narrativa intima, la forza e le contraddizioni di ANNA MAGNANI. Una figura mitica, che ha segnato per sempre la storia del grande cinema italiano.

Il film racconta la notte del 21 marzo 1956 in cui Anna Magnani attende con ansia la telefonata da Los Angeles: in gioco c'è il Premio Oscar per La rosa tatuata, una vittoria che potrebbe consacrarla come la più grande interprete italiana nel mondo. Mentre il pianeta intero celebra la sua arte, lei si trova invece faccia a faccia con il proprio passato, la carriera, le delusioni, le ferite. Ma soprattutto l'amore perduto per Roberto Rossellini, il regista che l'ha lasciata per un'altra attrice, Ingrid Bergman.

Anna, pur segnata dal dolore, non smette di vivere e amare con la stessa intensità con cui recita.