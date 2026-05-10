Monopattini elettrici, obbligo di targa entro il 16 maggio: rischio ritardi nelle consegne

Assoutenti chiede chiarimenti al Mit: “Chi ha già fatto domanda non deve essere multato

Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi della nuova targa identificativa prevista dalla normativa. Per chi non sarà in regola scatteranno sanzioni fino a 400 euro.

Tuttavia, molti utenti rischiano di non riuscire a ricevere il contrassegno in tempo a causa dell’elevato numero di richieste e dei possibili ritardi nelle procedure di rilascio. Una situazione che sta creando preoccupazione tra i proprietari dei mezzi elettrici.

Per questo Assoutenti ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di chiarire la posizione di chi ha già presentato domanda per ottenere la targa, ma potrebbe riceverla solo dopo la scadenza del 16 maggio. L’associazione dei consumatori sollecita infatti una misura transitoria che consenta agli utenti di continuare a circolare senza incorrere in multe, purché possano dimostrare di aver avviato la richiesta nei tempi previsti.