Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della targa: assicurazione rinviata al 16 luglio

Sanzioni fino a 400 euro per chi non si adegua. Nessuna deroga prevista per il rilascio dei contrassegni

Da oggi, 16 maggio 2026, entra ufficialmente in vigore l’obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici che circolano sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo Codice della Strada. La misura riguarda tutti i proprietari dei mezzi, senza eccezioni o deroghe attualmente previste per il rilascio dei contrassegni identificativi.

Chi non provvederà a targare il proprio monopattino rischia sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. L’obiettivo della normativa è aumentare la sicurezza stradale e rendere più facilmente identificabili i mezzi coinvolti in eventuali infrazioni o incidenti.

Slitta invece al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Fino a quella data sarà quindi possibile circolare senza polizza assicurativa, mentre resta immediatamente operativo l’obbligo della targa.