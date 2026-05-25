Monopattini, scatta la stretta: 52 multe in pochi giorni a Rimini

14 multe per targa mancante e 28 per mancato uso del casco

Nell’ambito dell’attività quotidiana del controllo della sicurezza stradale, la polizia locale di Rimini ha svolto negli ultimi giorni una capillare attività di informazione e quindi una serie di verifiche circa il rispetto delle nuove normative del Codice della Strada per i monopattini elettrici, come è noto operative su tutto il territorio nazionale dal 16 maggio.

Gli agenti hanno presidiato le aree di maggiore transito di monopattini, al mare e in centro in particolare, privilegiando nei primi giorni l’attività preventiva di informazione e il dialogo con i conducenti per illustrare le novità normative in vigore. Successivamente a questo si è proceduto ai controlli, che hanno visto elevare 14 sanzioni per mancanza della targa identificativa del veicolo e 28 (il doppio) per il mancato utilizzo del casco alla guida. Quattro i verbali per trasporto di più persone a bordo mentre altre sei sanzioni rientrano nella categoria residuale per ‘ulteriori violazioni’ fatte sempre alla guida di un monopattino.

Come noto, il nuovo Codice della Strada ha segnato una svolta regolamentare per i monopattini elettrici, introducendo una serie di obblighi destinati a ridisegnare le abitudini di milioni di utenti della micromobilità urbana. Dal dicembre 2024 il casco è diventato obbligatorio per tutti i conducenti, senza distinzione di età. Dal 16 maggio scorso ogni monopattino privato deve essere dotato di un contrassegno identificativo adesivo e non rimovibile - una sorta di "targa" associata al codice fiscale del proprietario e richiedibile tramite il Portale dell'Automobilista - pena una sanzione fino a 400 euro. Dal 16 luglio 2026 scatterà inoltre l'obbligo di copertura assicurativa RC verso terzi. A queste misure si affiancano le norme di circolazione già in vigore: età minima di 14 anni, velocità massima di 25 km/h su carreggiata e di 6 km/h nelle zone pedonali, utilizzo consentito solo su strade urbane con limite fino a 50 km/h e divieto assoluto di trasportare passeggeri.

