Monte Colombo, scontro tra due auto: cinque feriti, anche due bambini

Poco dopo le 19 di domenica 31 agosto, in via Chitarrara all’altezza del civico 1881, a Monte Colombo di Rimini, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Cinque le persone rimaste ferite nello scontro semi frontale: tre adulti e due bambini.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente con ambulanze del 118 ed elisoccorso. Due donne sono state trasportate all’ospedale “Bufalini” di Cesena, mentre un uomo e i due minori all’“Infermi” di Rimini. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita: hanno riportato traumi di entità contenuta.

Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità del sinistro. La viabilità ha subito temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la bonifica della carreggiata.