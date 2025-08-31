Monte Colombo, scontro tra due auto: cinque feriti, anche due bambini
La viabilità ha subito temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso
Poco dopo le 19 di domenica 31 agosto, in via Chitarrara all’altezza del civico 1881, a Monte Colombo di Rimini, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Cinque le persone rimaste ferite nello scontro semi frontale: tre adulti e due bambini.
I soccorsi sono intervenuti rapidamente con ambulanze del 118 ed elisoccorso. Due donne sono state trasportate all’ospedale “Bufalini” di Cesena, mentre un uomo e i due minori all’“Infermi” di Rimini. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita: hanno riportato traumi di entità contenuta.
Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità del sinistro. La viabilità ha subito temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la bonifica della carreggiata.