Montecopiolo, contributo regionale per rilanciare la sciovia dell'Eremo: d'estate sarà bike park

La Regione aumenta le risorse per gli impianti di risalita dell'Appennino. Il Comune è proprietario dell'infrastruttura, ferma dal 2022, e punta alla riapertura

La sciovia dell'Eremo di Montecopiolo entra tra gli impianti interessati dai finanziamenti regionali per la riqualificazione e la messa in sicurezza. Le risorse disponibili per il biennio 2026-2027 passano da 900mila euro a 2,5 milioni, ampliando la possibilità di intervenire sulle strutture dell'Appennino. Tra quelle che potranno beneficiare dei fondi c'è anche l'infrastruttura riminese, ferma dal 2022.

A darne notizia sono il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi, che parlano di un risultato importante per le aree interne e per l'intero territorio provinciale. L'incremento delle risorse, annunciato dall'assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, consentirà di accogliere le richieste avanzate dalle Province nell'ambito del confronto sulle revisioni degli impianti. Il percorso verso la riapertura ha registrato un passaggio importante appena due mesi fa, quando il Comune di Montecopiolo è diventato ufficialmente proprietario della struttura. Dopo anni di trattative, la società Sciovie ha trasferito gratuitamente all'amministrazione la seggiovia, lo skilift, le strutture annesse, una parte del parcheggio e gli impianti elettrici e idrici.

Per riportare in funzione l'impianto sono però necessari interventi di consolidamento e rilancio. L'obiettivo delle amministrazioni è andare oltre la sola vocazione sciistica invernale e trasformare l'Eremo in una risorsa turistica attiva durante tutto l'anno, collegando le opportunità della montagna a quelle della costa. "Un obiettivo e un valore strategico condiviso da tutto il territorio della provincia di Rimini", sottolineano Sadegholvaad e Rossi, richiamando la possibilità di valorizzare un territorio che unisce mare e Appennino, dal surf allo sci, passando per le bellezze storiche e naturali, gli eventi e i servizi del Riminese.

Nel ringraziare la Regione per il finanziamento, il presidente della Provincia e il sindaco di Montecopiolo riconoscono il contributo del presidente regionale Michele De Pascale, dell'assessora Frisoni, della consigliera regionale Alice Parma e degli uffici provinciali, impegnati nel percorso istituzionale che ha portato al risultato.