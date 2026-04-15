Montecopiolo, alle poste arriva il moderno Postamat con sistema anti clonazione carte

Un servizio ulteriore per gli abitanti del borgo appenninico in Alta Valmarecchia

A Montecopiolo arriva un Postamat di nuova generazione. Il dispositivo è stato installato presso l'ufficio postale di piazza S.Michele Arcangelo: è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. I cittadini di Montecopiolo, grazie ai nuovi servizi postali, possono avere alcune piccole facilitazioni per la vita quotidiana come, per esempio, il servizio di richiesta e rinnovo passaporti (ad oggi sono oltre 12 le richieste effettuate) ed ora anche un Atm disponibile H 24 e di nuova generazione, con la possibilità di effettuare, oltre ad erogare denaro, anche altri importanti servizi senza dover recarsi agli sportelli.