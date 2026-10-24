Montecopiolo, apre il poliambulatorio Vitamed: visite specialistiche a prezzi calmierati

Il progetto dell’Associazione Amici di Montecopiolo con il sostegno di Nuova Ricerca e la collaborazione dei medici del territorio

Un presidio sanitario di prossimità, accessibile a tutti e fortemente radicato nel territorio. Taglierà ufficialmente il nastro sabato 31 ottobre il poliambulatorio “Vitamed Montecopiolo”, una nuova realtà socio-sanitaria nata dal cuore e dall’impegno dell’Associazione Amici di Montecopiolo.

L’iniziativa nasce con una vocazione chiaramente sociale: garantire cure di qualità e visite specialistiche a prezzi calmierati, offrendo una risposta tangibile ai bisogni della comunità locale e delle zone limitrofe.

La realizzazione della struttura è stata resa possibile grazie al supporto generoso e disinteressato di Nuova Ricerca, che ha donato strumentazioni elettromedicali di primo piano — tra cui due ecografi moderni, un elettrocardiografo, due lettini da visita e diversi altri beni indispensabili all’allestimento dell’ambulatorio.

Un ringraziamento fondamentale va anche alla disponibilità dei medici di Nuova Ricerca che, insieme ad altri specialisti del territorio scesi in campo con encomiabile dedizione civica, hanno scelto di prestare la propria professionalità per offrire visite e consulti a costi etici.