Montecopiolo celebra i 20 anni del gemellaggio con la Francia: una settimana di eventi tra musica e memoria

Dal 1° al 9 agosto delegazione da Mont-Saint-Martin, concerti a San Leo, Montecopiolo e San Marino e il lancio del progetto europeo "Paths"

Correva l’anno 2006 quando il Comune di Montecopiolo e la cittadina francese di Mont-Saint-Martin stringevano un patto ufficiale di gemellaggio. Un legame profondo, le cui radici affondano nella storia comune e nei flussi migratori che all’inizio del Novecento videro molte famiglie italiane trasferirsi oltreconfine. Un legame che dal 2019 venne stretto anche con i vicini Comuni di Carpegna e Pietrarubbia A distanza di vent’anni, quell’amicizia non solo si rinnova, ma guarda al futuro attraverso iniziative concrete pensate per coinvolgere attivamente la cittadinanza in ambito culturale, turistico, scolastico, civico e sociale.

Per dare nuova linfa a questa sinergia e valorizzarne il valore educativo e civico, l’Amministrazione Comunale di Montecopiolo ha formalizzato importanti passaggi istituzionali, istituendo il 30 giugno 2025 il "Comitato Gemellaggi Montecopiolo". Successivamente, su impulso dell’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Anna Rita Nanni, la Giunta ha scelto di dare ulteriore slancio a questo percorso partecipando al bando europeo Cerv “Gemellaggi di Città 2025”.

La prima grande occasione di incontro tra le comunità coinvolte si terrà in Italia dal 1° al 9 agosto 2026, con un programma di attività dedicato alla memoria condivisa, al dialogo interculturale e alla partecipazione delle comunità.

Alla base di questo percorso vi è una forte attenzione per il territorio e per le giovani generazioni. L’Amministrazione di Montecopiolo ha individuato nei progetti di scambio internazionale uno strumento efficace per intercettare tali bisogni, dare risposte concrete e stimolare nei ragazzi la partecipazione attiva e l’interesse per la cittadinanza europea.

Il progetto Paths, coordinato dal Comune di Montecopiolo e realizzato con il coinvolgimento del Comitato Gemellaggi Montecopiolo e dei Comuni partner di Mont-Saint-Martin, Carpegna e Pietrarubbia, mira a trasmettere alle nuove generazioni la memoria storica e il patrimonio del gemellaggio, consolidando i legami istituzionali e civici tra Italia e Francia.

"Il ventesimo anniversario del gemellaggio tra Montecopiolo e Mont-Saint-Martin – sottolinea l’assessora Anna Rita Nanni - non rappresenta solo una ricorrenza da celebrare, ma un’opportunità strategica per rilanciare la coesione sociale e il dialogo interculturale dell'intera vallata. Attraverso il sostegno del programma europeo Cerv e la sinergia con i comuni limitrofi e le istituzioni sammarinesi, l'Amministrazione si conferma impegnata nel costruire spazi di crescita inclusivi. Coinvolgere le scuole e i giovani in un'esperienza aperta all'Europa significa infatti offrire loro strumenti concreti di espressione, vicinanza e solidarietà, trasformando la memoria condivisa del passato nella risorsa primaria per la comunità di domani".

Gli appuntamenti dal 1° al 9 agosto 2026

La prima fase operativa dell’iniziativa prenderà il via dal 1° al 9 agosto 2026, quando il territorio accoglierà una delegazione ufficiale francese insieme al corpo musicale dell’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin.

Oltre a momenti di incontro e attività di scambio, la permanenza della delegazione sarà scandita da tre importanti concerti aperti al pubblico: