Montecopiolo, l'arte della terra entra a scuola con Isabella Breda

Dal 4 al 7 novembre la biblioteca di Villagrande ospita una residenza artistica tra laboratori per bambini, formazione per educatori e un atelier aperto alle famiglie.

La terra diventa materia da modellare, esplorare e trasformare in un'opera collettiva. A Montecopiolo è partita mercoledì 4 novembre la residenza artistica di Isabella Breda, architetta e artista che fino a sabato 7 novembre guiderà laboratori e attività negli spazi della biblioteca comunale di via Montefeltresca, a Villagrande.

L'iniziativa fa parte di "Vivai di comunità", progetto promosso in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valmarecchia nell'ambito della Strategia per le aree interne. Il percorso coinvolge bambini, insegnanti, educatori e famiglie, mettendo al centro il rapporto tra creatività, materiali naturali e sostenibilità. Nelle mattine fino a venerdì 6 novembre, Breda lavorerà con i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, la biblioteca ospiterà invece un percorso formativo rivolto alla comunità educante, con insegnanti, educatori, animatori e bibliotecari. I partecipanti potranno sperimentare le caratteristiche della terra cruda e le sue possibilità espressive, fino alla realizzazione di un tappeto tattile multisensoriale.

Il lavoro svolto durante i laboratori confluirà nell'appuntamento conclusivo di sabato 7 novembre. Dalle 10.30 alle 13 è previsto un atelier collettivo aperto alle famiglie e a tutta la cittadinanza, nel quale condividere le opere e i materiali realizzati durante la settimana. La protagonista dei laboratori sarà la terra, nelle sue diverse forme: argilla, limo, sabbia e piccoli sassi. Isabella Breda lavora dal 2006 alla realizzazione di opere e finiture artistiche in terra cruda, materiale che unisce possibilità creative e caratteristiche sostenibili. Grazie alla sua reversibilità e riciclabilità, può essere riutilizzato e permette di ridurre la produzione di rifiuti e il consumo di nuove risorse. La partecipazione alle attività è gratuita. È richiesta l'iscrizione per il percorso formativo pomeridiano e per l'atelier di sabato mattina. Il progetto è cofinanziato attraverso il programma regionale FSE+ dell'Emilia-Romagna.