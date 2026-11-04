Montecopiolo, Marco Giovannetti dalle piste da ballo alle gare di Ape Proto

Dopo aver vinto campionati nazionali e due mondiali di ballo folk, ha trovato una nuova passione nei motori

Dalla danza alle piste alla conquista di campionati nazionali. La storia di Marco Giovannetti di Sant'agata Feltria è da raccontare. Con la passione per il ballo folk, Giovanetti dopo anni di studio in danza, vince i campionati nazionali e due mondiali di ballo folk. Ma parallelamente la sua passione per le piste e i motori, lo portano, due anni fa, ad avvicinarsi al mondo dell'apecar. E a sviluppare una professionalità in questo campo: quello del motosport con Ape proto. "Dopo una lunga gavetta, fatta di corse ma anche ribaltamenti e peripezie ho creato un vero team di lavoro _ racconta Giovannetti _ Ci chiamiamo gli ‘scarburati’ . Con me queste persone hanno creato un gruppo. Mi seguono e sostengono in tante avventure e gare. Di recente sono arrivato sul podio nel campionato 2025 coppa Romagna Slalom nella categoria Ape Proto". Poche settimane fa Govanetti ha conquistato anche il titolo per l'edizione 2026 di Romagna Slalom e il campionato Autocross Marche in prove su terra.