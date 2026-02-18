Montecopiolo si racconta in un libro: la flora spontanea protagonista in Sala Marvelli

Giovedì 26 febbraio la presentazione del volume dedicato a Monte Montone, Monte Copiolo e Poggio, tra ricerca scientifica e valorizzazione del territorio

Giovedì 26 febbraio, alle ore 15.00, la Sala Marvelli della Provincia di Rimini ospiterà la presentazione del volume “Flora spontanea e itinerari botanici nel territorio di Montecopiolo – Monte Montone, Monte Copiolo e Poggio”, un lavoro dedicato alla ricchezza botanica del territorio ed ai percorsi naturalistici che lo attraversano.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montecopiolo, offrirà al pubblico l’occasione per conoscere da vicino un progetto editoriale che valorizza il patrimonio naturale locale.

Dopo l’intervent0 del Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Giancarlo Ghiselli, saranno gli autori del progetto: Thomas Bruschi, Marco Magrini, Tania Mainardi, Simone Morolli e Luca Polverelli, ad illustrare i contenuti, gli obiettivi e le curiosità del volume, frutto di un lavoro di ricerca sul campo e di approfondimento scientifico.

A coordinare i lavori sarà Leonardo Sacchetta, consigliere del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ente che da sempre opera per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale del territorio.

Al termine dell’incontro, ai presenti verrà consegnata una copia omaggio del volume, come gesto di condivisione e promozione della conoscenza delle risorse botaniche locali.