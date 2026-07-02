Montefeltro Festival 2026: tre serate di lirica tra San Mauro Pascoli, Cattolica e Montefiore Conca

Puccini e Mozart nei luoghi simbolo del territorio con un progetto culturale internazionale tra Italia e Stati Uniti

Per la 23° edizione del “Montefeltro Festival”, RivieraMutua e RivieraBanca, promuovono tre speciali date di musica lirica in tre diversi ed iconici luoghi del territorio.

Domenica 12 Luglio 2026 a San Mauro Pascoli, alle ore 21, nella splendida corte di Villa Torlonia, all’interno del Parco della Poesia, andrà in scena “La Rondine” di Giacomo Puccini.

Lunedì 13 Luglio a Cattolica, alle ore 21, in Piazza Mercato, cuore della città nel centro storico, andrà in scena “Così fan tutte”, opera di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sabato 18 Luglio a Montefiore Conca, nella suggestiva Arena Raciti, innanzi alla Rocca, dove si può ammirare il paesaggio della Valconca e cinquanta chilometri di costa, andrà nuovamente in scena “La Rondine” di Giacomo Puccini.

L’iniziativa è in collaborazione con l’Accademia “Voci nel Montefeltro” di Novafeltria, diretta dal Maestro Ubaldo Fabbri e “La Musica Lirica Usa” diretta da Brygida Bziukiewicz Kulig. Un ponte culturale, un sodalizio artistico e umano nato e cresciuto grazie alla straordinaria lungimiranza dei due direttori artistici. Grazie alla loro visione, la partnership tra la realtà locale e l'organizzazione americana ha creato una realtà capace di attrarre giovani promesse e professionisti da oltreoceano, unendo la tradizione del belcanto italiano all'energia delle istituzioni musicali statunitensi.

Il Montefeltro Festival, che oltre a una proposta artistica di grande qualità di propone di favorire la vivacità e la conoscenza dei bei luoghi del territorio, si inserisce in una vasta programmazione di RivieraMutua, ETS unicamente sostenuto da RivieraBanca, che opera nel Welfare a beneficio dei propri soci e clienti in 4 ambiti fondamentali: Salute, Famiglia, Cultura, Famiglia, Insieme. Sono infatti programmate iniziative di cura e prevenzione della salute, di sostegno alla famiglia con particolare attenzione ai giovani, di valorizzazione e scoperta dei luoghi e approfondimento culturale, favorendo la socializzazione e le relazioni.

Fausto Caldari - Presidente di RivieraBanca e RivieraMutua

“Il Montefeltro Festival è un’iniziativa di grande levatura artistica che proponiamo per valorizzare il territorio, per favorire la conoscenza dei luoghi e dell’opera nell’ambito di un percorso culturale, ma anche per dare una spinta propulsiva alla socialità, allo stare insieme in occasioni piacevoli, in cui la bellezza incontra la cultura. RivieraMutua esprime al meglio il progetto di Welfare di RivieraBanca legato alle persone e ai luoghi in cui operiamo. Siamo una banca di relazione e questi eventi sono l’espressione del nostro voler bene alla comunità, poiché siamo una banca di relazione”.

Beatrice D’Angeli - Direttrice RivieraMutua

“Per RivieraMutua il benessere delle persone passa anche attraverso la cultura e la condivisione di speciali occasioni culturali. È con questo spirito che RivieraMutua rinnova il proprio sostegno al Montefeltro Festival, condividendone i valori di partecipazione e di promozione dell’eccellenza”.

Ubaldo Fabbri - Direttore Artistico Accademia “Voci nel Montefeltro”

"Ventitre anni di musica significano aver cresciuto generazioni di artisti e aver regalato al territorio una platea internazionale. Il Montefeltro Festival 2026 riparte da qui, da questa incredibile sinergia che si rinnova e si supera ogni anno, che ha permesso a tanti artisti di affermarsi nel mondo e di far comprendere loro il significato e il valore dell’opera italiana”.

Pier Paolo Silvi Marchini - comunicazione e ottimizzazione processi “Voci nel Montefeltro”

"La nostra realtà, dal 2004, ha ospitato 2.300 persone da 59 nazioni, realizzato 740 eventi, 369 concerti, 243 recite d’opera”.