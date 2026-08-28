Montefiore, cinema e bici: un settembre all'insegna delle due ruote

Sabato 5 settembre al Teatro Malatesta il cortometraggio Punta de l’est con Lodo Guenzi e le musiche di Federico Mecozzi. Il giorno dopo il passaggio de La Gialla Cycling

Una bicicletta, una storia di famiglia e le colline di Montefiore. È da qui che parte il settembre dedicato alle due ruote nel borgo, che sabato 5 settembre porterà al Teatro Malatesta anche il cinema e la musica con la proiezione di Punta de l’est cortometraggio diretto da Gianmarco Liggieri e Lodo Guenzi nei panni di attore; ambientato nella Romagna degli anni Settanta.

L’appuntamento è alle 21. In sala ci saranno il regista e i protagonisti del film, mentre ospite speciale sarà Federico Mecozzi, violinista e compositore riminese che ha firmato la colonna sonora dell’opera. Montefiore non è soltanto il luogo della proiezione: alcune scene del cortometraggio sono state girate proprio nel borgo.

Il film, della durata di 29 minuti, racconta il rapporto tra Paolo e il figlio Massimiliano, un padre che vede nel ragazzo il possibile futuro campione di ciclismo e un figlio che comincia a sentire il peso di quelle aspettative. Attorno a loro si muove una famiglia nella quale entrano anche il fratello maggiore Damiano e la madre Tonina.

La storia nasce da un ricordo personale del regista. Liggieri non ha mai conosciuto il nonno Paolo, morto prima della sua nascita, ma è cresciuto ascoltando i racconti della famiglia e conoscendo il rimpianto del padre Massimiliano, che non è riuscito a diventare ciclista. Da quei ricordi è nato il cortometraggio, con il ristorante di famiglia Punta de l’est a fare da luogo simbolico della vicenda.

Anche le immagini seguono questo viaggio tra passato e presente. Il film è stato girato in digitale, con una fotografia che richiama le atmosfere degli anni Settanta, e contiene autentici filmati Super8 realizzati tra gli anni Sessanta e Ottanta. A questi si aggiungono nuove riprese in Super8 create per il progetto.

La serata al Teatro Malatesta sarà però soltanto l'inizio. Domenica 6 settembre Montefiore sarà attraversata da La Gialla Cycling: Strada & Gravel, l’appuntamento ciclistico legato all’Italian Bike Festival. I partecipanti arriveranno nell’entroterra dopo essere partiti dal Misano World Circuit e attraverseranno colline, vigneti e borghi medievali. A Montefiore sarà allestito il secondo punto ristoro.

Il filo delle biciclette tornerà poi il 26 settembre con La Gotica, la pedalata storica organizzata a Montefiore Conca, che porterà sulle strade del territorio bici e atmosfere d’altri tempi.