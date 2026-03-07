Montefiore Conca: 13enne scomparso a Levola, ritrovato dopo 4 ore di ricerche

Il Vicesindaco di Montefiore Conca, Francesco Taini, ringrazia i soccorsi

Ore di apprensione ieri sera, venerdì 6 marzo, quando un ragazzino di 13 anni è sparito nella campagna di Levola. Quattro ore di ricerche hanno portato al ritrovamento del giovane, in buono stato di salute, che ha così riabbracciato i suoi genitori. Un imponente centro di Comando è stato subito allestito per la missione, iniziata poco dopo la sparizione, verso le 17.00.

Il Vicesindaco di Montefiore Conca, Francesco Taini, ringrazia l’incredibile macchina dei soccorsi creatasi per la ricerca: Vigili Del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile, le Giacche Verdi, l’Associazione nazionale Carabinieri, i volontari della Proloco di Montefiore Conca, i membri ATC RIMINI 01, volontari e amministrazione del comune di Tavoleto, i cittadini Montefioresi che si sono informati e attivati in autonomia.

"Tutti hanno risposto Sì alla nostra richiesta di aiuto. Il momento più bello della serata sono stati gli abbracci al momento del ritrovamento, avvenuto in una casa in Via Ventena, del babbo e della mamma del ragazzo 13enne". I genitori ringraziano tutti coloro che sono intervenuti: "Grazie di cuore veramente a tutti, nei momenti di grande difficoltà vedere così tante persone attivarsi è un gesto che non dimenticheremo mai".