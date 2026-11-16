Montefiore Conca, a teatro con "Defunse": risate per sostenere Vita Nova

Sabato 21 alle 20.30 la commedia in due atti al teatro comunale. Il ricavato sarà destinato alle attività e ai nuovi progetti dell'associazione

Una serata a teatro per divertirsi e dare una mano alle attività sociali del territorio. Sabato 21 novembre, alle 20.30, il teatro di Montefiore ospiterà "Defunse", commedia brillante in due atti scritta e diretta da Manuela Fabbri e Nadia Ercolani. Il sottotitolo, "Io vado… ma non sono d'accordo", anticipa il tono ironico dello spettacolo, costruito tra situazioni paradossali e momenti comici. L'iniziativa è promossa dall'associazione Vita Nova Aps, in collaborazione con Fratelli di Palco Aps e con il patrocinio del Comune di Montefiore.

La serata avrà anche uno scopo benefico: l'intero ricavato sarà destinato a sostenere i percorsi e le attività rivolti agli associati di Vita Nova, oltre ai nuovi progetti dell'associazione. Il pubblico potrà così contribuire alle iniziative del territorio attraverso una serata di teatro e intrattenimento.