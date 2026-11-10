Montefiore Conca, a teatro le storie delle donne dimenticate dalla storia

Venerdì al Teatro Malatesta lo spettacolo "Storie taciute", tra teatro e musica, per raccontare le violenze subite dalle donne durante la guerra

Un baule mai aperto, pieno di ricordi e storie rimaste in silenzio. Da questo oggetto prende forma "Storie taciute, contis di feminis che no son sui libris grancj", lo spettacolo in programma venerdì 13 novembre alle 21 al Teatro Malatesta di Montefiore Conca. L'appuntamento rientra nel calendario delle iniziative promosse dalle Pari Opportunità della Provincia di Rimini in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Ideato, scritto e diretto da Flavia Valoppi, lo spettacolo porta in scena vicende di donne rimaste ai margini dei racconti ufficiali della storia. Il racconto si apre in un piccolo paese, dove la quotidianità viene sconvolta dall'arrivo della Grande Guerra. Le case e le strade familiari diventano luoghi segnati dalla paura, mentre le donne si trovano ad affrontare sopraffazioni e violenze spesso consegnate soltanto alla memoria delle famiglie. La narrazione, ambientata durante il primo conflitto mondiale, richiama anche le guerre di oggi, mostrando come saccheggi, abusi e soprusi contro donne e minori continuino a ripetersi.

Sul palco Flavia Valoppi, Chiara Grillo e Annalisa De Vittor, che alternano recitazione e canto. A guidare il racconto è lo sguardo di una ragazzina, intenta ad ascoltare le conversazioni delle donne più grandi e a capire ciò che accade intorno a lei. La drammaturgia e la regia sono di Flavia Valoppi, con il supporto di Raffaella Simoncini e i contenuti di Giulia Sattolo. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno dell'Associazione Musicale Città di Codroipo e di Florian Metateatro Pescara.