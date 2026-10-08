Montefiore Conca domenica torna la Sagra della Castagna

Nel weekend il secondo appuntamento della 62ª edizione tra caldarroste, vino dalla fontana, musica e visite alla Rocca

A Montefiore Conca prosegue la 62ª Sagra della Castagna, che domenica propone il secondo dei quattro appuntamenti dedicati ai sapori e alle tradizioni dell'autunno. Dopo l'apertura del 4 ottobre, il borgo della Valconca torna ad animarsi con stand gastronomici, artigianato locale e iniziative per tutta la giornata.

Caldarroste e vino dalla fontana saranno disponibili già dalla mattina, mentre l'ingresso alla manifestazione sarà gratuito a partire dalle 11. Alle 15 prenderà il via la parte musicale con la David Pacini Band, protagonista del pomeriggio. La giornata sarà anche un'occasione per scoprire il borgo e i suoi luoghi d'interesse. Saranno infatti possibili visite guidate alla Rocca Malatestiana, mentre resterà aperto il Museo della Linea Gotica. La festa proseguirà per altre due domeniche. Il 18 ottobre sarà la volta di èMULE - Party Millennial Groove, mentre il 25 ottobre la rassegna si chiuderà con HBH Band - The Heartbreak Hotel. Anche negli ultimi due appuntamenti caldarroste e vino dalla fontana saranno disponibili dalla mattina, con gli spettacoli musicali al via alle 15.