Montefiore Conca, la Big Bench si accende sotto le stelle: passeggiata, degustazione e osservazione del cielo

Camminata al tramonto verso la Panchina Gigante, prodotti del territorio e viaggio tra stelle e costellazioni con l’Osservatorio Monte San Lorenzo

Domenica 2 agosto 2026 torna protagonista la Big Bench di Montefiore Conca con l’iniziativa “Big Bench sotto le Stelle”, organizzata da Malatempora APS. L’appuntamento è alle 19.30 al Circolo di Serbadone, da dove partirà una camminata semplice e panoramica verso la grande panchina affacciata sulla Valconca.

Il percorso verso la Panchina Gigante prevede una passeggiata circa 1,5 km, per una durata di circa 30 minuti e un dislivello di circa 80 metri solo andata: una proposta accessibile, pensata per vivere il paesaggio senza fretta e arrivare alla Big Bench nel momento più suggestivo della giornata, il tramonto!

Una volta arrivati, i partecipanti riceveranno un box degustazione con prodotti del territorio, da gustare alla Big Bench con la Rocca illuminata sullo sfondo. A seguire, la serata entrerà nel vivo con l’osservazione del cielo insieme all’Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo, che accompagnerà i presenti alla scoperta di stelle, costellazioni e meraviglie del cielo estivo.

«Volevamo creare un’esperienza semplice ma memorabile: una camminata breve, un momento conviviale, il panorama della Valconca e il cielo stellato sopra Montefiore — spiegano gli organizzatori di Malatempora APS —. Non serve andare lontano per vivere qualcosa di speciale: a volte basta guardare con occhi diversi i luoghi che abbiamo vicino».

L’iniziativa è rivolta a tutte le età, con prenotazione obbligatoria e posti limitati a 40 partecipanti. Il contributo richiesto è di 6 euro a partecipante. Per partecipare è consigliato portare acqua, scarpe comode, torcia, maglia o giacca e plaid per sedersi e godersi la serata.