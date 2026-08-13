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Montefiore Conca, la lirica internazionale incanta il Teatro Malatesta

Ventacinque giovani studenti arrivati da New York protagonisti di “Notti Montefioresi in Lirica” con Classic Lyric Arts Academy e Voci nel Montefeltro

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
13 agosto 2026 11:50
Montefiore Conca, la lirica internazionale incanta il Teatro Malatesta -
Montefiore Conca
Attualità
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Una serata di grande musica ha animato lunedì 10 agosto il Teatro Malatesta di Montefiore Conca, dove è andato in scena l’appuntamento “Notti Montefioresi in Lirica”, uno spettacolo coprodotto da CLA e Voci nel Montefeltro, Accademia lirica internazionale.

Protagonisti dello spettacolo sono stati 25 studenti di lirica arrivati da New York della CLA Classic Lyric Arts Academy, che si sono esibiti nella cornice del teatro storico del borgo regalando al pubblico un concerto intenso e coinvolgente.

La serata ha proposto un viaggio attraverso alcuni dei grandi capolavori della tradizione operistica, tra storie di eroi, amori e tragedie che hanno segnato la storia della lirica italiana.

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