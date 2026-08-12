Montefiore Conca: motoincontro all'insegna di motori, paesaggi, musica e sapori del territorio

Domenica 6 settembre i motociclisti parteciperanno ad un tour tra le colline romagnole e marchigiane

Domenica 6 settembre Montefiore Conca ospiterà un Motoincontro davvero speciale, pensato per unire la passione per le due ruote alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche tra Romagna e Marche. Ai primi 100 iscritti verrà consegnata una speciale confezione dedicata ai sapori del territorio, con una selezione di prodotti locali: vino, salumi, formaggio, pasta e farina. Un modo concreto per portare a casa un assaggio delle tradizioni e delle produzioni che caratterizzano questo angolo d’Italia. La giornata prenderà il via con un tour in moto attraverso le suggestive colline di Romagna e Marche. Tappa notevole dell’itinerario sarà la prestigiosa Tenuta del Tempio Antico, dove i partecipanti potranno visitare le antiche cantine sotterranee e concedersi un gustoso aperitivo. A seguire, spazio alla convivialità con il pranzo al ristorante tipico Il Grillo, all’ombra dell’imponente Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, in una cornice di grande fascino. Il programma offrirà inoltre l’opportunità di scoprire uno dei simboli del borgo: la Rocca di Montefiore Conca sarà visitabile a prezzo convenzionato per tutti i partecipanti. La giornata si concluderà con la musica dal vivo e il concerto gratuito dei Myo Hot Syncopators.