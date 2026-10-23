MISTERO ALLA SAGRA Montefiore Conca, spariti i rubinetti della fontana del vino

La Pro Loco scopre il furto: “Chi li ha presi li restituisca, nessuna domanda e amici come prima”

A Montefiore Conca sono spariti i rubinetti della fontana del vino allestita in occasione della Sagra della Castagna. La scoperta è stata fatta giovedì mattina dalla Pro Loco, che ora lancia un appello a chi li ha portati via, nella speranza che si tratti soltanto di una bravata. "Non sappiamo se sia stato un furto o una ragazzata – fanno sapere dalla Pro Loco –. Invitiamo chi li ha presi a restituirli: se è stato uno scherzo, nessuna domanda e amici come prima". Un episodio che lascia spazio "allo stupore e a un sorriso amaro" scrive la Pro Loco ma che rischia di creare qualche problema in vista dell’ultimo appuntamento con la manifestazione di domenica prossima."Chi si è portato via i rubinetti è ancora in tempo per rimediare" dicono dalla Pro loco "e regalare un lieto fine al piccolo mistero montefiorese"