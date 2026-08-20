Montefiore, in scena tre giorni tra musica, mistero e teatro

Da venerdì a domenica quattro appuntamenti tra la Rocca Malatestiana e Serbadone, con poesia, gastronomia, visite a lume di candela e spettacoli.

Tre giorni e quattro appuntamenti per vivere Montefiore Conca tra musica, poesia, gastronomia, mistero e teatro. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il borgo propone un fine settimana ricco di iniziative, con la Rocca Malatestiana al centro di tre degli appuntamenti e una serata conviviale al Circolo Sportivo Ricreativo di Serbadone.

Si comincia venerdì 21 agosto alle 21 alla Rocca con "Romantiche, Poetiche, Popolari – Musiche e Poesie dirette al cuore", appuntamento inizialmente previsto per il 9 agosto e poi rinviato. Curato da Diego Olivieri, lo spettacolo mette insieme musica e poesia in un incontro pensato come omaggio a Montefiore e alla sua atmosfera.

Protagonista sarà "The Heart Swimmers", duo formato dallo stesso Olivieri, voce recitante e cantante, e dal maestro Marco Di Meo, chitarrista, docente e compositore. Parole e musica accompagneranno il pubblico all'interno della Rocca, con il panorama del borgo a fare da sfondo alla serata. In caso di maltempo l'appuntamento si sposterà al Teatro Malatesta.

La giornata di venerdì avrà anche un appuntamento dedicato alla tavola. Alle 19.30, al Circolo Sportivo Ricreativo di Serbadone, l'A.S.D. Montefiorese organizza "Marinara d'estate". Il menù, al costo di 22 euro, comprende stringhetti alle vongole, cozze e vongole alla marinara, bruschetta, insalata, acqua e vino. Previsto anche un menù per bambini da 10 euro, con stringhetti al pomodoro, formaggio e patatine. Per tutti ci sarà la ciambella, mentre la serata continuerà con balli e musica dal vivo con Barbara. La partecipazione è su prenotazione.

Sabato alle 21 si cambia atmosfera. La Rocca Malatestiana ospiterà "La Rocca degli eterni amanti", appuntamento dedicato alla storia e alla leggenda di Costanza e Ormanno, ambientato nella notte dell'ottobre 1378 in cui, secondo il racconto tramandato nei secoli, la loro storia d'amore finì nel sangue.

Il pubblico sarà accompagnato dalla Compagnia di Ricerca in una visita animata a lume di candela, attraverso gli ambienti della fortezza. Un percorso tra storia, leggenda e paranormale, alla ricerca delle tracce dei due amanti. Per partecipare è necessaria la prenotazione al 349 444 9144. I posti disponibili sono ormai pochi.

Il fine settimana si chiuderà domenica 23 agosto alle 18.45 con "Pinocchio in Valconca – Episodio III", spettacolo itinerante di Città Teatro inserito nella rassegna "Valconca in scena – Collodi 200".

La Rocca sarà la scenografia dell'ultimo capitolo di un viaggio durato tre settimane attraverso i nove Comuni dell'Unione Valconca. Piazze, parchi, terrazze, musei e borghi hanno ospitato le diverse tappe dello spettacolo dedicato a Pinocchio, realizzato in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

In scena ci saranno Mirco Gennari, Francesca Airaudo, Giorgia Penzo e Davide Simonetti, con adattamento di Davide Schinaia e costumi e messa in scena di Paul Mochrie. Al termine dello spettacolo è previsto un brindisi insieme al pubblico e agli artisti. L'ingresso è gratuito.