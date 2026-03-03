Montefiore, tensioni in consiglio: scontro su mozione Coldiretti e intervento dei vigili

Taini attacca la minoranza: "Comportamento grave su Anci". E scatta la segnalazione ai vertici

Clima acceso nell’ultima seduta del consiglio comunale. Al centro del dibattito la mozione proposta da Coldiretti e presentata dalla maggioranza, che impegna il sindaco ad attivarsi con ANCI, Regione e istituzioni europee per rivedere la normativa sull’origine dei prodotti agroalimentari.

Il vicesindaco Francesco Taini ha criticato il voto contrario della minoranza, puntando il dito contro le «dure critiche» rivolte ad Anci dalla consigliera Vallì Cipriani durante la discussione. Taini ha annunciato che informerà i vertici regionali e nazionali dell’associazione.

La minoranza replica che il no è legato alla natura della mozione, ritenuta troppo focalizzata su Anci e priva di confronto con altre sigle del mondo agricolo.

Non solo. Durante la seduta è stato richiesto l’intervento della polizia locale per identificare una persona tra il pubblico che aveva alzato il cellulare. Dopo la verifica del regolamento – che non vieterebbe esplicitamente foto o riprese – la seduta è stata sospesa e la persona identificata. La minoranza parla di episodio grave e annuncia possibili segnalazioni.

Al sindaco Filippo Sica è intanto arrivata la solidarietà del deputato Jacopo Morrone per il recente biglietto intimidatorio ricevuto.