Montegridolfo, inaugurato il murales realizzato dai ragazzi della coop Il Gesto

L'inaugurazione è avvenuta il 4 luglio durante la manifestazione benefica "Accendi un Sorriso"

A pochi giorni dal quinto anniversario della nascita della cooperativa sociale Il Gesto, fondata a Montegridolfo l'8 luglio 2021, è stato inaugurato al Petar Park un murales realizzato da ragazze e ragazzi. L'inaugurazione è avvenuta il 4 luglio durante la manifestazione benefica "Accendi un Sorriso" davanti a centinaia di persone. "L'opera è il risultato di un percorso durato circa due mesi, nato all'interno del progetto Incroci, dedicato ai giovani nella delicata fase di passaggio dalla scuola alla vita adulta. Alla sua realizzazione hanno partecipato ragazzi con Adhd, giovani con disabilità lieve, altri ragazzi coinvolti nelle attività della cooperativa e i partecipanti al gruppo Gli Eremiti della Valconca, dando vita a un'esperienza capace di unire storie, sensibilità e capacità diverse", raccontano dalla cooperativa. Il murales rappresenta così "il modo in cui lavoriamo ogni giorno. Mettere in relazione le persone, creare occasioni di incontro e dimostrare che ciascuno, con le proprie caratteristiche, può dare un contributo importante alla comunità". L'opera rappresenta simbolicamente una delle caratteristiche fondanti della cooperativa: una rete in cui le diverse esperienze non rimangono isolate, ma si incontrano per crescere insieme. I ragazzi dei vari percorsi collaborano, condividono attività, partecipano agli eventi del territorio e diventano protagonisti della vita della Valconca, superando etichette e differenze. "L'inclusione non nasce dalle parole, ma dalle esperienze vissute insieme - sottolineano ancora dalla cooperativa -. Quando un ragazzo scopre di poter fare qualcosa per gli altri, di essere parte di un gruppo e di sentirsi riconosciuto, cresce lui, ma cresce anche tutta la comunità che lo circonda".