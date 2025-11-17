Montegridolfo verso un futuro energetico sostenibile. Nasce la CER

Sabato 22 novembre 2025, alle ore 10:30, presso il Bar Bocciodromo di Trebbio, verrà ufficialmente lanciata la Comunità Energetica Rinnovabile

Montegridolfo compie un passo decisivo verso un futuro energetico sostenibile. Sabato 22 novembre 2025, alle ore 10:30, presso il Bar Bocciodromo di Trebbio, verrà ufficialmente lanciata la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Montegridolfo. La gestione sarà affidata a Solar Info Community, società benefit e spin-off dell’Università di Bologna e del Tecnopolo di Rimini, mentre la promozione culturale sarà curata dall’associazione Centro per le Comunità Solari. Si tratta di un progetto strategico che coinvolgerà imprese e cittadini nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.

All’evento saranno presenti il Sindaco di Montegridolfo, Alessandro Renzi, e la Consigliera Regionale Emma Petitti, a testimonianza dell’importanza istituzionale e territoriale dell’iniziativa. Inoltre, aziende del territorio come Montegridolfo S.p.A., I Vision e UFG Componenti Meccanici parteciperanno sottoscrivendo il protocollo di responsabilità sociale d’impresa, con l’obiettivo di promuovere una città solare entro il 2035.

Durante l’incontro verrà presentata la piattaforma dell’Ecosistema di Comunità Solare, attiva sul territorio comunale. La CER sarà rivolta principalmente alle imprese, mentre la Comunità Solare offrirà ai cittadini servizi, strumenti e opportunità per partecipare alla transizione energetica e beneficiare di un modello energetico più equo e sostenibile. Da questo modello partiranno anche iniziative educative nelle scuole primarie per promuovere il risparmio energetico e le energie rinnovabili tra le giovani generazioni.

La Comunità Energetica Rinnovabile di Montegridolfo accoglierà imprese e cittadini interessati, offrendo opportunità concrete per sviluppare nuovi impianti fotovoltaici, sia pubblici sia privati. Il progetto mira a generare risparmi economici, ridurre le emissioni e aumentare l’autonomia energetica locale.

La scelta del Bocciodromo di Trebbio come sede dell’evento non è casuale: qui verrà installato uno dei primi impianti fotovoltaici destinati alla Comunità Energetica, simbolo del legame tra il progetto e la vita quotidiana del paese.

Montegridolfo si avvicina così all’obiettivo di diventare una “Città Solare 2035”, puntando su innovazione, partecipazione e sostenibilità come motori di un nuovo modello di sviluppo locale.

“Siamo orgogliosi di lanciare il nostro modello di Comunità Energetica Rinnovabile, che non è solo un file Excel, incentivi condivisi o efficienza energetica, ma un modello che abbraccia attività nel territorio, autoconsumo di energia verde, educazione delle nuove generazioni e condivisione di energia a km0. Parte oggi un modello di energie di comunità prodotte e condivise localmente, con una visione che punta alla crescita sostenibile nei prossimi dieci anni”, dichiara il Sindaco di Montegridolfo, Alessandro Renzi.

“Solar Info Community è lieta di lanciare la sua prima CER promossa insieme a un comune di un’area interna del nostro paese, la CERPAS Montegridolfo. Montegridolfo diventa così modello e protagonista dell’ecosistema Comunità Solare 2035, capace di riunire imprese, cittadini e pubblica amministrazione con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sociale e sostenibile”, dichiarano Marinella Michelato, CEO di Solar Info Community, e Alessandro Romano, referente territoriale del progetto.

“Comunità Solare cresce e arriva a Montegridolfo con il primo ecosistema di comunità: un progetto che vede l’energia prodotta a livello territoriale dai cittadini, dalle imprese e dal Comune, e che punta a costruire un concetto di energia bene comune e condiviso con la comunità”, conclude Leonardo Setti, Presidente del Centro per le Comunità Solari.