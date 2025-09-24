Dalle "pizzate" amarcord tra amiche di infanzia alla festa per il 70esimo compleanno: Morciano si mobilita

L'iniziativa nata da 7 amiche di infanzia che continuano a frequentarsi

Si moltiplicano anche nel territorio riminese le iniziative finalizzate a festeggiare in compagnia i compleanni che rappresentano l'ingresso in una nuova decade d'età: a Morciano, infatti, c'è un gruppo di concittadini particolarmente attivi. "Abbiamo iniziato dai 40 anni e la prossima, per i 70 anni, è la quarta edizione della cena", spiega Giovanna, una delle organizzatrici. Giovanna, assieme a 6 amiche di infanzia, si vede puntualmente, almeno una volta al mese, per una serata in compagnai in pizzeria. Il legame continua a essere forte, nonostante il passare degli anni. Ma in occasioni speciali, la tavola "si allarga". E ora, arrivati ai 70, è tempo di organizzare una grande festa aperta a tutti i nati nel 1955. Appuntamento sabato 18 ottobre alle 20 all'agriturismo I Muretti di Osteria Nuova, a Montescudo Monte Colombo. "Il costo della serata è di 50 euro a invitato, per chi vuole l'invito è esteso anche al proprio coniuge. Chiediamo di versare un acconto di 20 euro per ogni partecipante e farlo sapere entro il 24 settembre per poterci organizzare al meglio. L'acconto potete portarlo alla Sig.ra Gisella presso il negozio "intimo Benetton "di Morciano via Marconi 16", spiega Giovanna. In genere questi eventi registrano la partecipazione di circa 40 persone. "Qualcuno ha detto di no, speriamo di essere in tanti", l'appello di Giovanna.

Per informazioni:

Fiorenzo 3382972189

Giovanna 3391823939

Mariangela 3393887044

Isa 3384013631