Montescudo-Monte Colombo inaugura il Centro Didattico “Ecobosco a colori”

Il Museo Diffuso arricchisce l’offerta culturale con laboratori, botanica e antiche tintorie per cittadini e scuole

Il Museo Diffuso di Montescudo – Monte Colombo continua lo sviluppo delle iniziative didattico-museali, e del percorso che collega passato e presente del nostro territorio, con una attenzione crescente all’ambiente circostante ed alla natura. Sabato 28 marzo il Museo prevede alle ore 10.30, presso l’ex Municipio di Monte Colombo, l’inaugurazione del Centro Didattico “Ecobosco a colori”, un nuovo spazio culturale e didattico-laboratoriale di scoperta, conoscenza, sperimentazione, in cui colori, manualità, maestria artigianale, natura diventano gli ingredienti che fanno ricco un territorio. Si tratta di una iniziativa che sviluppa attività extra-scolastiche, aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e dei visitatori che vorranno scoprire questa iniziativa, unica nel suo genere nell’entroterra riminese. Il progetto ha visto il museo diretto da Federica Foschi attivare una proficua partnership con la O.D.V. Namasté guidata da Antonella Chiadini, ed ottenere un importante contributo finanziario della Regione Emilia-Romagna. Il centro “Ecobosco a colori” è in perfetto dialogo con l’antica bottega di stampa nella vicina Torre di Guardia del Castello, e con l’attiguo Boschetto di Monte Colombo, al cui interno, in questi ultimi mesi, è stato creato un Orto Botanico dal notevole valore didattico, in convenzione e collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB). Una collaborazione che verte su studi, ricerche, tesi di laurea, consulenze di carattere botanico sulle piante tintorie, che faranno del Boschetto un luogo di attenzione e di contatto con la natura. L’Orto Botanico presso il Boschetto di Monte Colombo completa il progetto del Museo Diffuso di ricreare il processo di lavorazione delle antiche tintorie, caratteristiche di Montescudo, dalla coltivazione delle piante tintorie alla stampa su tela con colori naturali. Da qui il logo dell’iniziativa: “Il Boschetto di Monte Colombo – natura scrigno prezioso”. Le iniziative museali hanno una valenza culturale, scolastica, didattica, ma anche turistica. Il prossimo passo previsto dall’Amministrazione Comunale, da questo punto di vista, sarà l’acquisizione dello storico Palazzo Orlandi Contucci di Monte Colombo.

Il Museo Diffuso, oltre all’iniziativa descritta, ha recentemente ottenuto un contributo regionale previsto dalla Legge N. 18/2000, grazie al quale sta procedendo al restauro di circa 600 reperti di piccole e grandi dimensioni, conservati presso la sede del Museo Etnografico di Valliano. Si tratta di aratri, filatoi, falci, carri, botti, arnie, strumenti di filatura e tessitura, dei mestieri artigianali. Il lavoro è realizzato dalla Ditta Gualtiero Balzani di Montescudo-Monte Colombo.