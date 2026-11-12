Montescudo-Monte Colombo, tre nuovi scuolabus da 400mila euro

I mezzi sostituiranno i vecchi veicoli e saranno utilizzati per il trasporto scolastico. Il servizio è affidato per altri sei anni

Tre nuovi scuolabus per accompagnare gli studenti di Montescudo-Monte Colombo a scuola. I mezzi, presentati davanti all'Istituto scolastico Rosaspina, sono il risultato di un investimento da 400mila euro sostenuto dall'associazione temporanea d'imprese composta da Bonelli Bus, Autolinee Boldrini e GAM di Giorgi Giovannino, che gestisce il trasporto scolastico comunale.

I nuovi veicoli sostituiranno altrettanti mezzi della flotta e saranno impiegati nell'ambito del servizio appena riaffidato alle tre aziende per i prossimi sei anni. Si tratta di scuolabus di ultima generazione, dotati di 49 posti per i passeggeri, oltre a quelli riservati all'accompagnatore e all'autista. I mezzi dispongono di aria condizionata e di diversi sistemi di sicurezza, tra cui ABS, controllo della stabilità, assistenza nelle partenze in salita e dispositivi per segnalare il superamento della linea di corsia. I motori Iveco da 3mila centimetri cubici rispettano la normativa antinquinamento Euro VI-E. Alla presentazione erano presenti il sindaco Gian Marco Casadei, gli assessori Ruggero Gozzi e Caterina Nicodemo e il presidente del Consiglio comunale Gilberto Arcangeli. L'amministrazione ha espresso soddisfazione per il rinnovo dei mezzi, sottolineando l'importanza di un servizio che raggiunge anche le località più lontane del territorio comunale.

"Un servizio assai efficiente, che garantisce il trasporto scolastico su tutto il territorio comunale", ha evidenziato il sindaco Casadei, ricordando gli investimenti sostenuti negli ultimi anni dal Comune. Sulla parte posteriore dei nuovi scuolabus è stato inoltre riprodotto il logo ufficiale dell'ente, accompagnato dalla dicitura "Montescudo-Monte Colombo, un territorio... un museo diffuso", scelta che richiama il legame tra attività scolastiche e culturali. Le tre aziende hanno una lunga storia nel settore del trasporto pubblico romagnolo. Bonelli Bus è nata nel 1921 con il collegamento tra Montescudo e Rimini, Autolinee Boldrini ha iniziato l'attività nel 1926 a San Clemente, mentre GAM di Giorgi Giovannino è stata fondata nel 1971 a Morciano. Insieme gestiscono il trasporto scolastico comunale dal 2017, con successivi rinnovi dell'affidamento nel 2021 e nel 2026.