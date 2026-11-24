Montescudo-Monte Colombo, un milione di euro per le opere pubbliche: ecco gli interventi in programma

Lavori in partenza per la Casa delle Associazioni e il nuovo marciapiede a San Savino. Già aperto il cantiere per mettere in sicurezza l'incrocio tra la provinciale 41 e via Canneto

Un milione di euro destinato a interventi tra Montescudo, Monte Colombo e San Savino. Il Comune di Montescudo-Monte Colombo ha fatto il punto sul piano delle opere pubbliche, con alcuni cantieri già avviati e altri pronti a partire. I lavori riguarderanno edifici, percorsi pedonali e spazi verdi, con l'obiettivo di intervenire su diverse zone del territorio.

Il primo intervento riguarda la Casa delle Associazioni nel centro storico di Montescudo. La ristrutturazione dell'immobile, insieme alla riqualificazione di alcune aree circostanti, ha un costo di 305mila euro. Durante il cantiere le attività di promozione sociale dell'associazione Noi del Campanone non si fermeranno: saranno ospitate nei locali del Circolo parrocchiale di Montescudo, messi gratuitamente a disposizione dal parroco don Paolo Lelli. A San Savino è invece previsto il primo tratto di un nuovo marciapiede lungo via Roma, fino al confine con il Comune di Coriano. L'intervento fa parte di un progetto da 320mila euro che comprende anche un secondo stralcio, con la realizzazione della nuova illuminazione e la sistemazione dell'area di ingresso al Castello di San Savino.

Nel centro storico di Monte Colombo il progetto è quello di realizzare una nuova Piazza Giardino davanti all'ex municipio, oggi sede della Direzione didattica e del distaccamento della Polizia locale della Valconca. Prevista anche la riqualificazione dell'area verde del Boschetto. Prima di procedere con l'appalto, il progetto dovrà ottenere il parere della Soprintendenza. L'investimento previsto è di 240mila euro e l'avvio dei lavori è programmato per la primavera del 2027. È già aperto, invece, il cantiere per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la Strada provinciale 41 e via Canneto, in località Cà Sensoli. L'opera, dal valore di 100mila euro, è stata resa possibile da un contributo straordinario del presidente della Provincia di Rimini.