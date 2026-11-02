Morciano, a Sconfinamenti il racconto del cammino verso Santiago

Venerdì 6 novembre Marco Bruckner sarà alla Sala Ex Lavatoio per raccontare la sua esperienza lungo il percorso che conduce a Santiago de Compostela.

Il cammino verso Santiago de Compostela, con i suoi incontri e le esperienze che cambiano il modo di guardare il mondo, sarà al centro del prossimo appuntamento di "Sconfinamenti", la rassegna culturale promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Morciano di Romagna e dalla biblioteca comunale G. Mariotti.

Venerdì 6 novembre, alle 21, alla Sala Ex Lavatoio di via Concia 11, Marco Bruckner racconterà la propria esperienza lungo il percorso. Una serata dedicata al significato del viaggio, che spesso comincia ben prima di raggiungere la meta. L'incontro arriva inoltre alla vigilia dell'Anno Santo Compostelare del 2027, offrendo l'occasione per conoscere più da vicino la strada verso Santiago attraverso la testimonianza di chi l'ha percorsa. Dopo l'apertura dedicata al dialetto romagnolo con Mauro Vanucci e l'incontro con Daniele Grassetti, che ha raccontato l'Europa attraversata a piedi e in bicicletta, la rassegna prosegue il suo viaggio tra luoghi e culture. "Sconfinamenti" propone dieci appuntamenti, dall'autunno 2026 alla primavera 2027, con viaggiatori, fotografi e appassionati. Il programma attraversa cammini europei, Sud America, Asia e Africa, fino all'Everest e al mondo sommerso. Un calendario di racconti e immagini che porta alla Sala Ex Lavatoio esperienze e storie da luoghi vicini e lontani.