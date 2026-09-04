Morciano, al Parco del Conca il Festival EreMitico

Sabato 12 settembre una serata organizzata dai giovani della Valconca: una proposta di divertimento sano e alcohol free

Una festa pensata dai giovani, organizzata dai giovani e rivolta prima di tutto ai giovani. È questo lo spirito del Festival EreMitico, in programma sabato 12 settembre, dalle 18.30 alle 23.30, al Parco del Conca di Morciano di Romagna. Una serata che metterà insieme musica, sport, giochi, attività, socialità e informazione, con l'obiettivo di offrire ai ragazzi della Valconca uno spazio nel quale incontrarsi e divertirsi in maniera sana e consapevole. L'iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Il Gesto, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna e dell'Unione della Valconca, ed è stata ideata e promossa dagli “Eremiti della Valconca”, gruppo giovanile informale nato all'interno del progetto Geco 14/Legge 14, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Unione della Valconca e dalla Cooperativa Il Gesto nell'ambito delle politiche rivolte alle nuove generazioni.

Ed è proprio questa la caratteristica che distingue il Festival EreMitico: non un appuntamento costruito dagli adulti immaginando ciò che potrebbe piacere ai ragazzi, ma un evento nato direttamente dal confronto, dalle idee e dalla voglia di fare di un gruppo di giovani del territorio. L'intento è creare un'occasione di aggregazione sociale e, allo stesso tempo, lanciare un messaggio preciso: ci si può incontrare, ascoltare musica, giocare, ballare e stare insieme anche attraverso un modello di divertimento sano e alcohol free, lontano da eccessi e comportamenti problematici. Una proposta che assume ancora più significato alla luce degli episodi di vandalismo e delle situazioni di disagio giovanile che periodicamente finiscono al centro delle cronache. Il Festival vuole però affrontare il tema da un'altra prospettiva, puntando non sui divieti ma sulla partecipazione, sulla responsabilizzazione e sulla capacità degli stessi ragazzi di costruire occasioni positive per i propri coetanei. Il Parco del Conca diventerà così per una sera un grande punto di incontro tra giovani, associazioni, servizi e realtà della Valconca, permettendo ai partecipanti anche di conoscere più da vicino progetti e opportunità che spesso esistono sul territorio ma che non sempre riescono a intercettare direttamente le nuove generazioni.

Sarà presente Circolando, progetto del SerDP dell'Ausl realizzato in collaborazione con la Cooperativa Cento Fiori, con uno spazio dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi al consumo di alcol e sostanze. Il Centro Antiviolenza Chiama ChiAma di MondoDonna proporrà invece il laboratorio interattivo “Iceberg della Violenza”, un'attività pensata per riflettere sulle diverse forme che può assumere la violenza e favorire una maggiore consapevolezza soprattutto tra i più giovani. Spazio anche al gioco e alla socialità con l'associazione La Torre, che allestirà un'area dedicata ai boardgame e ai giochi di ruolo, offrendo la possibilità di sedersi a un tavolo, conoscere altri ragazzi e sfidarsi attraverso numerosi giochi. Non mancherà l'attività fisica grazie ai Bad Boars, che prepareranno un piccolo percorso a ostacoli nel quale i partecipanti potranno mettere alla prova agilità, coordinazione e capacità personali.

Al Festival EreMitico ci sarà inoltre Hall of Music, la scuola di musica di Morciano, chiamata a portare all'interno della manifestazione l'esperienza e il talento dei giovani che ogni giorno si avvicinano alla musica sul territorio. La musica sarà naturalmente uno dei fili conduttori dell'intera serata, con il DJ set che accompagnerà il pubblico fino alle 23.30: alla consolle ci sarà DJ Joker, insieme ad altri ospiti che andranno ad arricchire il programma musicale. A completare la proposta sarà presente anche un food truck, per mangiare qualcosa durante la serata senza allontanarsi dal parco. Il Festival EreMitico nasce quindi con una doppia anima: da una parte la festa, il DJ set, lo sport, i giochi e il divertimento; dall'altra la volontà di costruire un rapporto più diretto tra i ragazzi e il territorio in cui vivono, facendo conoscere associazioni, servizi e progetti che possono diventare punti di riferimento nella loro quotidianità.

Soprattutto, l'appuntamento del 12 settembre rappresenta il risultato concreto di un percorso nel quale ai giovani non viene chiesto semplicemente di partecipare a qualcosa già deciso, ma di essere protagonisti fin dalla progettazione. Gli “Eremiti della Valconca” hanno infatti contribuito a immaginare e costruire la festa partendo dai propri interessi, dalle proprie esigenze e dal modo in cui vorrebbero vivere gli spazi e le occasioni di aggregazione della Valconca. Una serata, dunque, che vuole essere soprattutto loro: dalle 18.30 alle 23.30 il Parco del Conca diventerà il luogo nel quale incontrarsi, mettersi alla prova, scoprire nuove realtà, ascoltare musica e trascorrere alcune ore insieme. Con un messaggio semplice alla base di tutto il progetto: offrire ai ragazzi occasioni per stare insieme significa anche dare loro spazio, fiducia e la possibilità concreta di costruire qualcosa in prima persona.