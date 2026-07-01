Morciano, allo Stadio Brigo arriva “KDL X Madness”: calcio a 7 e show social

Sabato 4 luglio un torneo nazionale con decine di squadre e la presenza dei Seven Sins

Morciano di Romagna continua a confermarsi punto di riferimento per il mondo dello sport e degli eventi capaci di richiamare pubblico da tutta Italia. Sabato 4 luglio, lo Stadio Carlo Brigo ospiterà KDL X Madness, il grande torneo di calcio a 7 che porterà in città decine di squadre, centinaia di appassionati e una delle realtà più seguite del panorama calcistico social italiano: i Seven Sins.

L'evento, in programma dalle ore 9 del mattino fino a tarda sera, rappresenta un'importante occasione di promozione per il territorio, grazie alla capacità di coinvolgere giovani, famiglie e appassionati provenienti anche da fuori regione.



Il torneo proporrà una giornata ricca di partite, spettacolo e momenti di intrattenimento. Protagonista sarà il calcio a 7, ma l'evento andrà ben oltre l'aspetto agonistico grazie alla presenza dei Seven Sins, creator conosciuti e seguitissimi sui social per i loro contenuti dedicati al calcio. La loro partecipazione rappresenta un valore aggiunto capace di attirare un pubblico giovane e di trasformare la manifestazione in un appuntamento che unisce sport e comunicazione digitale.



A testimonianza del grande interesse suscitato dall'iniziativa, i posti riservati alle squadre sono già andati esauriti. Rimane invece aperta la possibilità per il pubblico di assistere all'intera giornata acquistando il biglietto d'ingresso, al costo di 10 euro, valido dalle prime gare del mattino fino alle finali serali.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il bar dello stadio, mentre gli spettatori potranno seguire gli incontri anche dalle numerose aree ombreggiate presenti all'interno dell'impianto, vivendo una giornata all'insegna dello sport e del divertimento.