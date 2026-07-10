Morciano apre le porte della Casa della Comunità: salute, servizi e partecipazione

Martedì 14 luglio cittadini e associazioni protagonisti dell’iniziativa “Una Casa aperta alla comunità”

Martedì 14 luglio, a partire dalle ore 16, la Casa della Comunità Valconca di Morciano apre le proprie porte alla cittadinanza con l’iniziativa “Una Casa aperta alla comunità. Scopri, partecipa, fai comunità”.

Sarà un pomeriggio aperto a cittadini e cittadine di tutte le età per conoscere da vicino la Casa della Comunità, incontrare professionisti, servizi e realtà del territorio, partecipare ad attività esperienziali e scoprire opportunità legate alla salute, al benessere e alla vita di comunità.

La Casa della Comunità diventerà un laboratorio a cielo aperto: non solo un luogo da visitare, ma uno spazio da attraversare, vivere e conoscere attraverso attività, relazioni, racconti, ascolto e confronto.

La giornata prenderà avvio alle ore 16 con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto della Casa della Comunità. A partire dalle 16.30 saranno proposte visite guidate per accompagnare la cittadinanza alla scoperta degli spazi, dei servizi e del funzionamento della Casa.

Nel corso del pomeriggio, dalle 17 alle 19, gli ambienti della Casa si animeranno con laboratori e attività pensati per mostrare in modo concreto le molte dimensioni del benessere: il movimento e la cura di sé, la prevenzione della violenza, la memoria e l’invecchiamento attivo, il sostegno ai caregiver, la salute quotidiana, la facilitazione digitale, la crescita dei bambini e delle famiglie, la partecipazione dei giovani, la sessualità e le relazioni, la creatività e i racconti di comunità.

Le proposte saranno rivolte a pubblici diversi: bambini, famiglie, giovani, adulti e anziani.

Accanto ai laboratori, saranno presenti anche punti informativi e spazi di ascolto, per favorire l’orientamento ai servizi e la conoscenza delle risorse del territorio. L’obiettivo è rendere visibile, attraverso esperienze semplici e partecipate, l’idea di una Casa della Comunità vicina alle persone e capace di mettere in relazione bisogni, competenze, servizi e legami sociali.

Alle 17.30 è prevista la camminata di comunità dal titolo “La salute comincia dove ci incontriamo”, a cura di Malatempora APS. Un gesto semplice e simbolico per ricordare che la salute non nasce solo nei luoghi della cura, ma anche negli spazi condivisi, nelle relazioni quotidiane e nella possibilità di sentirsi parte di una comunità.

Alle 19 si proseguirà con un aperitivo salutare, gestito dalla Scuola Alberghiera IAL Riccione, in collaborazione con la Cooperativa sociale Ca’ Santino.

Dalle 20 la serata continuerà con un momento musicale a cura del Gruppo Più Abili, con DJ set di Lorenzo Muccini, in arte DJ Joker.

“Questa iniziativa racconta concretamente il significato della Casa della Comunità: non solo un presidio sanitario e sociosanitario – sottolinea Ardigò Martino, Direttore del Distretto di Riccione - ma un luogo di prossimità, relazione e partecipazione, capace di mettere in connessione professionisti, cittadini, enti locali, associazioni, cooperative e terzo settore. Proprio per tale ragione rivolgiamo un invito a tutta la cittadinanza: famiglie, giovani, adulti, anziani, associazioni e persone interessate a conoscere più da vicino la Casa della Comunità e a partecipare a un pomeriggio di incontro, scoperta e condivisione”.

L’evento è il risultato di un importante percorso di co-progettazione territoriale, reso possibile grazie al contributo di numerosi attori che, insieme, hanno costruito il programma della giornata. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno infatti contribuito: VolontaRomagna, Scuola Alberghiera IAL Riccione, Cooperativa Sociale Il Gesto, Cooperativa Sociale Ca’ Santino, Cooperativa Sociale Il Maestrale, La Prima Coccola odv, Associazione Alzheimer Rimini, Associazione Parkinson in Rete, Auser Rimini, Caritas Morciano, Centro Antiviolenza Chiama ChiAma di MondoDonna ETS, Centro Sociale Mercurio APS, Biblioteca Comunale G. Mariotti, Centro per le famiglie, Centro Giovani We Lab9, ERemiti della Valconca, Malatempora APS, Gruppo Più Abili, 360° Formazione Psicofisica Integrata, Ali di Farfalle e le altre realtà associative e comunitarie coinvolte nel percorso, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna.