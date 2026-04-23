Morciano baciata dalla fortuna: colpo da 94mila euro al Superenalotto

Il "6" è a un passo: sfiorati 150 milioni, ma la festa esplode comunque

La fortuna fa tappa a Morciano di Romagna, dove martedì è stato centrato un “5” al Superenalotto da 93.725 euro presso la tabaccheria Gambuti in via Ronci.

La vincita arriva da una giocata collettiva organizzata dal punto vendita, con quote a partire da 5 euro e la partecipazione di diversi clienti abituali, alcuni dei quali hanno già festeggiato il colpo.

Non è la prima volta che la tabaccheria porta fortuna: in passato aveva già registrato vincite significative, tra cui un premio miliardario ai tempi della lira e diversi “5” da decine di migliaia di euro.

Resta il rammarico per il “6” sfiorato, che avrebbe assegnato oltre 150 milioni di euro. Il jackpot per la prossima estrazione sale infatti a 153,5 milioni, tra i più alti a livello mondiale.