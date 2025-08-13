Morciano celebra gli spaghetti: due serate di festa in Piazza Risorgimento

Per due serate, il pubblico potrà rivivere le atmosfere uniche degli anni ’70 e ’80, tra sapori genuini e ritmi travolgenti.

Morciano di Romagna si prepara a vivere il gran finale della stagione estiva con uno degli appuntamenti più amati e attesi: la Sagra degli Spaghetti, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto in Piazza Risorgimento.



Un evento che da sempre unisce gusto, musica e socialità, trasformando il cuore del paese in un grande salone a cielo aperto. Per due serate, il pubblico potrà rivivere le atmosfere uniche degli anni ’70 e ’80, tra sapori genuini e ritmi travolgenti.



La serata di sabato sarà animata dalla Revolution Live Band, con un concerto tutto da cantare e ballare. Domenica, invece, il testimone passerà alla console di DJ Luigi Del Bianco, per una notte all’insegna del divertimento e della musica che ha fatto la storia.



La Pro Loco di Morciano di Romagna, organizzatrice della manifestazione, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi, per condividere un momento di festa e salutare insieme l’estate con il gusto inconfondibile della tradizione.