Santarcangelo, torna il Mercatino delle Famiglie per il riuso e il vintage

Domenica 3 maggio, dalle 9 alle 19, le vie del centro ospiteranno privati, famiglie e associazioni con abbigliamento, libri, giocattoli e curiosità

Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 9 alle 19, le vie del centro di Santarcangelo (Saffi, Don Minzoni, Molari, Matteotti, Cavour) si animeranno con la tradizionale edizione del Mercatino delle Famiglie, organizzato da Pro Loco Santarcangelo in collaborazione con Blu Nautilus.

L’evento, giunto alla sua 9a edizione, offre l’opportunità a privati, famiglie e associazioni di volontariato di liberarsi di oggetti usati, svuotare cantine e soffitte, dando nuova vita a ciò che non si utilizza più. Un’occasione perfetta per chi ama il riuso e il vintage, con una selezione variegata di abbigliamento, libri, giocattoli, arredamento e curiosità.

Partecipazione:

Aperta a residenti e associazioni (esclusi commercianti professionisti).

Posti limitati: iscrizione obbligatoria contattando Pro Loco Santarcangelo via email ([email protected]) o telefono (0541 624270).

È richiesto un piccolo contributo per le spese organizzative.